Naisele prinditi oma rakkudest uus kõrv

Mehhikost pärit 20-aastane naine sündis väljaarenemata väliskõrvaga. Vasakpoolne väliskõrv oli korras, aga parempoolse asemel oli vaid veidi kõrva meenutav moodustis. Alanud kliinilise katse raames sai ta esimese AuriNovo kõrva maailmas, mis on valmistatud 3D bioprinteriga tema enda rakkudest. See vähendab oluliselt võimalust, et keha prinditud kõrva ära tõukab. Kõrva valmistamiseks on hakatuseks vaja vaid pool grammi patsiendi enda kõhrekude. Prinditud kõrva kõhreosa siiratakse naha alla ja nahk pinguldub seejärel siiratud osa ümber. Siirdamisel on tegemist ühepäevase ehk siis päevakirurgilise protseduuriga. Hinda pole muidugi veel täpsustatud, kuid pakutakse, et see on üsna sarnane patsiendi enda roidest tehtud kõrva hinnaga. Esimeses katses osaleb kokku 11 patsienti, kes on praegu 6 kuni 25-aastased. Tehnilised detailid ja üksikasjad avaldatakse teaduskirjanduses siis, kui katse lõpetatakse.