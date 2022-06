Teadlased avastasid üllatuslikult, mis väldib koroona süvenemist ja trombide teket

Teadlased, kes on pikka aega uurinud selle molekuli funktsioone bakteriaalsete infektsioonide korral, jälgisid koroonaga nakatunud hiirte ulatuslike kopsukahjustuste arengut ja kuidas paralleelselt tõusis SARS-CoV-2 poolt käivitatud ensüümi tase, vahendab Medical Xpress.

Ensüümi versioon on olemas nii hiirtel kui ka inimestel – neid nimetatakse vastavalt kaspaas-11 ja kaspaas-4. Kui selgus, et molekul on atraktiivne terapeutiline sihtmärk, hakkasid teadlased uurima ühendeid, mis võiksid selle aktiveerimise ohutult ja tõhusalt tõkestada.

«Kogu mõte on selles, et kui seda molekuli seal pole, läheb hiirel paremini, mis tähendab, et kui võtame selle molekuli sihikule, peaks ka inimestel paremini minema,» ütles uuringu kaasautor Amal Amer, immuunoloogiaprofessor Ohio ülikooli meditsiinikolledžis.

Laboris viidi läbi mitmeid katseid, milles võrreldi koroonaviirusnakkuse arengut normaalsetel hiirtel ja geneetiliselt muundatud liigikaaslastel, kes ei tooda ensüümi. «Esimesest katsest nägime, et ilma kaspaas-11 ensüümita oli hiirtel kergem infektsioon ja nad hakkasid taastuma juba paari päeva pärast,» ütles Jacob Yount, immuunoloogiadotsent ning uuringu kaasautor.

Silmatorkavaks leiuks oli, et vähem oli kaasatud patogeenidele kiirelt reageerivaid neutrofiile ehk valgeid vereliblesid, mis mängivad olulist rolli haavade paranemisel – need on olulised, kuid neil on kalduvus panustada põletikku, mis kahjustab kudesid ja aitab kaasa verehüüvete moodustumisele. Hiire kopsude väikseimate kapillaaride pildistamiseks kasutatud meetod näitas samuti, et kuigi viirusega nakatunud tavaliste hiirte kopsude veresoontes olid verehüübed, jäid kaspaas-11 ensüümita hiirte kapillaarid tromboosivabaks.

«On hämmastav, et kaspaas-11 kontrollib paljusid Covid-19 patoloogia unikaalseid aspekte,» ütles Yount.

Varasemad uuringud on näidanud, et kaspaas-11 omab hiirtel paljusid samu immuunvastuse funktsioone kui kaspaas-4 inimestel. Mõlemal liigil toodetakse ensüümi infektsiooni alguses.

Teadlased analüüsisid riiklikult kättesaadavaid Covid-19 patsientide andmeid ja leidsid, et intensiivraviosakonnas olevatel inimestel esines kaspaas-4 intensiivne tootmine. Covidi patsientide kopsukoeproovid näitasid molekuli suurt aktivatsiooni.

Amer ütles, et uuring on avanud ukse, et uurida ensüümi võimalikku rolli paljudes haigustes. Selle roll kopsukahjustuste süvenemisel Covid-19 korral oli ta sõnul ootamatu leid.

Ameri labor testib juba kaspaas-11 blokaatorit, millel on tema arvates potentsiaal saada inimestel kasutatavaks ravimikandidaadiks.