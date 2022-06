Vaktsiinikindlustuse fondist pole ühtegi väljamakset määratud, taotlejaid on 646

Vaktsiinikahju hüvitis on ühekordne väljamakstav tulumaksuvaba hüvitis inimesele, kellel on Covid-19 vastase vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Kahjustus peab olema kestnud vähemalt neli kuud või lõppenud inimese surmaga ning tervisehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud. Tervisekahju seost vaktsiiniga hindab ravimiamet. Vaktsiinikahju menetlus võib kokku võtta kuni 150 päeva.

Taotluse rahuldamata jätmise otsuse on haigekassa välja saatnud 31 vaktsiinikahju taotlejale, kelle avaldust ravimiametile edasi ei saadetud. Keeldumiste põhjusteks on täitmata kindlustusjuhtumi eeldused: tervisekahju ei ole kestnud neli kuud, epikriisides ei ole tervisekahjuna kirjeldatud kaebusi dokumenteeritud või puuduvad täiendavad iseloomulikud tunnused, mis vastaksid minimaalselt mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse tunnustele.

Riho Peeki sõnul tasub enne taotluse esitamist järele mõelda, kas tervisekahju on kestnud vähemalt neli kuud ning on see ka tervishoiutöötaja poolt nii dokumenteeritud. «Need on peamised puudused, mistõttu me oleme taotluse edasisest menetlemisest keeldunud,» märkis Peek.