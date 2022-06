OTSEÜLEKANNE ⟩ Eesti pereterapeudid: ajalooliste traumade mõjud ulatuvad põlvkondade taha ja kujundavad pereelu

Põldsami sõnul näevad ka pereterapeudid oma töös, et ühiskonda traumeerivate sündmuste taustal tõuseb üleüldine ärevus ning see kajastub ka pereelus. «Ärevus vähendab ratsionaalsust ja suurendab emotsionaalsust ning tülid on kerged tekkima. Oluline on enda pere toimetulekumustreid teadvustada ja olla mõistev erinevate reaktsioonide suhtes,» rääkis Põldsam.