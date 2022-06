Loodi uutmoodi töötav vähiravimi kandidaat

Vadlamudi labor uurib rinna- ja munasarjavähki ja nende vastupanu ravile, et uusi toimivaid ravimeid välja töötada. 2017. aastal tuvastasid nad ühendi nimega ERX-11, mis on suunatud östrogeeniretseptorile (ER) - rakupinna valgule, mis on enamuse rinnavähkide võtmeks. ERX-11 keemiliste analoogide "sõelumisel" tuvastasid teadlased, et ühend nimega ERX-41 ei tapnud mitte ainult östrogeeniretseptoriga vähkkasvajaid, vaid ka 20 erinevat väga raskesti ravitavat kolmiknegatiivset rinnavähivormi. Kolmiknegatiivne rinnavähk on rinnavähi alatüüp, millel puuduvad östrogeeni, progesterooni ja inimese epidermise kasvufaktori 2 retseptorid ning mida seetõttu hästi ravida ei osata.