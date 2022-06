USA meedia: Putin sai kaugelearenenud vähi tõttu ravi ja elas üle mõrvakatse

Putini tervis on alates Ukraina sõja puhkemisest teravdatud tähelepanu all, alates pundunud näost, värisevatest kätest kuni teadeteni salapärastest kadumistest.

Samuti on väidetud, et Putinit saadab Kremlis pidevalt arstide meeskond.

Kõrged ametnikud nentisid, et Putin on üha paranoilisem oma võimuhaarde suhtes, mis võib mõjutada tema korraldusi Ukrainas.

«Me teame, et seal on jäämägi, ehkki see on kaetud uduga,» ütles riikliku luurebüroo anonüümseks jäänud ametnik Newsweekile.