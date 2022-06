ME SAAME HAKKAMA ⟩ Lapsed lahkuvad kodust. Jääb lein

Alles sa kartsid, et kui sa seda titat natuke valesti hoiad, siis kukub ta maha. Läheb kindlasti katki. Alles saatsid esimest päeva sõime ja alles eile – jah, nii see tundub – oli aeg, kui südamevärinal lubasid lapsel omapäi kooli minna, püüdes mitte mõelda kõigile neile autodele. Ja see, kuidas sa olid surmani tüdinud sellest, et ühelgi hommikul ei suutnud teismelisest võsuke ise äratuskella tirisema panema ning sina pidid teda enam-vähem jõuga üles äratama... See oli ju otseses mõttes eile.