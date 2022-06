UURING ⟩ Pikem kasv tõstab mitme haiguse riski

Inimese pikkus on olnud paljude levinud haigustega seostatud tegur, alates südamehaigustest kuni vähini. Kuid teadlased on püüdnud kindlaks teha, kas lühem või pikem kasv seab ohtu otseselt või on tegelikult selle taga pikkust mõjutavad tegurid, nagu toitumine ja sotsiaalmajanduslik seisund. Uues uuringus püüdsid teadlased teisesed tegurid eemaldada, vaadeldes eraldi seoseid haiguste ja inimese tegeliku pikkuse vahel ning seoseid prognoositava pikkusega nende geneetika põhjal.