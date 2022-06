Õhusaaste tõstab riski raske koroonahaiguse tekkeks

Uuringust selgus, et COVID-19 patsientide intensiivravi ja mehaanilise ventilatsiooni järele oli suurem vajadus maakondades, kus on kõrgem pikaajaline aastane keskmine NO2 tase.

Kümnes madalaima pikaajalise NO2 kokkupuutega maakonnas oli uuritud kuu jooksul COVID-19 patsientide jaoks vaja keskmiselt 28 intensiivraviosakonna voodit ja 19 ventilaatorit. Seda võrreldakse keskmiselt 144 intensiivraviosakonna voodi ja 102 ventilaatoriga kümnes maakonnas, kus on kõrgeim pikaajaline kokkupuude NO2-ga.

Teadlased ütlevad, et kuigi nende tulemused ei tõesta põhjuslikku seost, on neile potentsiaalne bioloogiline seletus.

Kui SARS-CoV-2 viirus seondub ACE-2-ga, siis need pidurid eemaldatakse. Õhusaaste "vabastab ka pidurid" ja seega võib COVID-19 ja pikaajalise õhusaastega kokkupuutumise kombinatsioon põhjustada raskema põletiku ja raskema kuluga COVID-19.

Teadlased lisavad, et nende tulemused on kooskõlas teiste hiljutiste uuringutega, mis on seostanud pikaajalist kokkupuudet NO2 suurema COVID-19 esinemissagedusega ja suurema suremuse määraga.