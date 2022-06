Sõda rebib lahti Eesti perede hingehaavad

«Ühiskonnas on kõrgema ärevuse foonil probleemid aktiveerunud. Üks teema on aga juures: kui ühe pere liikmed ei jaga ühiseid ideoloogilisi seisukohti. Isegi kui nad püüavad ühisel kokkuleppel neil teemadel mitte rääkida, on pinge tajutav ja konfliktid või muud patoloogiad kerged tulema,» ütleb pereterapeut Põldsam. «Kuidas inimesed pingetega toime tulevad, on põlvest põlve õpitud muster – see võib olla alkoholi, tänapäeval ka muude ainete tarbimine, tülitsemine, kõrvalsuhete pidamine, emotsionaalse distantsi loomine ja endasse sulgumine, haigeks jäämine.»