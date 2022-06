Kaalu langetamisel tuleb silmas pidada lihtsaid tõdesid

«Kõige tavalisem viis kaalu langetamiseks on enese näljutamine või trenni üleliigne tegemine, nii et kogu ülejäänud elu jätkub samaviisi. Sellised viisid aga tihtipeale tulemust ei anna. Nii võidakse pikas perspektiivis hoopis kaalu juurde võtta. Samuti ka pidev trenni tegemise tuhin ilma tulemusteta raugeb ja minnakse varasema elu juurde tagasi,» räägib Maal.

Tähtis on mõista, et kaalulangetus on pikem protsess ning järjepidevus on see, mis toob tulemusi. Esmalt tuleb paika panna, kui palju päeva jooksul kaloreid kulutatakse: see number saab toitumise jälgimise aluseks. «Kaalu kaotamiseks tuleb tarbida kaloreid vähem, kui neid päeva jooksul kulutatakse, kuid sedagi mõistuse piires. Näiteks, kui inimene kulutab päevas 3000 kilokalorit, siis tuleks tarbida 2600 kilokalorit,» selgitas Maal.

Kalorite lugemiseks on aga tänapäeval olemas palju erinevaid abimehi. «Mõnes telefoniäpis on võimalik isegi oma telefoniga toidupakendi ribakoodi pildistades toidu kalorid teada saada,» lausus ta. Samuti on hädavajalik köögikaal, mille abil saab kätte õiged toidukogused. «Selline kalorite lugemine võimaldab inimesel kaalu kaotada nii, et ta ei peaks loobuma oma lemmiktoitudest, isegi kui selleks on Big Maci eine.»

Sellegipoolest oleks mõistlik loobuda igasugustest magusatest jookidest, mis on tohutu kaloriallikas, ning eelistada vett. «Tark oleks ka juua alkoholi võimalikult vähe. Samuti tuleks süüa võimalikult palju juur- ja puuvilju ning eelistada proteiini- ja kiudaineterikast toitu. Söömise ajal keskenduda toidule ning süüa aeglaselt,» ütles Maal.

Kaalu langetamisel on ilmselgelt oluline ka füüsiline aktiivsus, kuid seda tuleb teha mõistlikult ja regulaarselt. «Kui inimene ühe korra nädalas käib jooksmas ja ülejäänud aja istub diivanil, siis mõistagi see tulemusi ei anna. Soovituslik oleks trenni teha vähemalt kolm korda nädalas, trennid ei pea olema tohutult intensiivsed,» lausus Maal. «Kui inimene on aga väga intensiivsete trennidega harjunud, siis ilmselgelt tulevad need ainult kasuks, kuid tegelikult sobivad treeninguteks ka lihtsad jalutuskäigud.»