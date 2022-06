Skisofreenia võib olla osalt autoimmuunhaigus

Skisofreenia on haigus, mis mõjutab inimeste käitumist, mõtlemist ja reaalsuse tajumist. Seda on sageli väga raske ravida, kuna sellel on palju erinevaid põhjuseid ja sümptome. Eelmisel kuul ajakirjas Cell Reports Medicine avaldatud uuringus tuvastasid Tokyo meditsiini- ja hambaravi ülikooli (TMDU) teadlased teatud autoantikehad osadel skisofreeniaga patsientidel. Tegemist on valguga, mida toodab immuunsüsteem ja mis kinnitub ekslikult inimese enda kehaomase aine külge. "Normaalsed" antikehad peaksid olema suunatud võõrkehade, viiruste ja bakterite vastu.