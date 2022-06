USA haiguste ennetamise ja kontrolli keskus edastas eelmisel nädalal hoiatuse, et mõnikord võivad ahvirõuged levida aerosooli kaudu, sarnaselt koroonaviirusega. Reisijatele, kes soovivad end ahvirõugete eest kaitsta, soovitati kanda maski. Esmaspäeva hilisõhtul see soovitus kustutati, sest see olevat hakanud segadust tekitama.