Optimism mõjutab eluiga

Uuring võttis arvesse nii terviseandmeid, elustiili kui sissetuleku taset. Kinnitust saadi väitele, et optimistlikumad inimesed elavad kauem. Optimismiskaalal kõige kõrgemaid punkte saanud naiste eluiga oli keskmiselt 5,4 protsenti pikem kõige madalama optimismiskooriga naistest. Aastates teeb see umbes 4,4 aastat lisaks. Umbes veerand optimismi pakutavast elupikendusest on seotud elustiili mõjudega. Nende mõjude hulgas tähtsaim on regulaarne füüsiline aktiivsus.