Inseneride ja arstide loodud nutikorsett tõhustab vildakselgsuse ravi

Ravikorsette kasutatakse sageli just noortel lülisamba kõveruste korrigeerimiseks. Nüüd on insenerid, teadlased ja arstid tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE abil loonud uudse nutika skolioosikorseti, mis on varustatud tundlike anduritega, et mõõta kandmise aega ja tõhusust, hingamismustrit ning raviharjutuste efektiivsust.

Sensoritega korsett annab infot kandja tervise kohta otsekohe ja pidevalt. Tavaravis kontrollitakse efektiivsust röntgeni abil tavaliselt kaks korda aastas.

Ida-Tallinna keskhaigla lülisambakirurgia arst doktor Ragne Riimu sõnul innustab kiire tagasiside ka noori patsiente. «Laste ravis on oluline tagasiside – kinnitus, et patsiendid on olnud tublid ja kannavad korsetti õigesti. Ning kui midagi on valesti, saavad arstid kiiresti teha ravis muudatusi.»

Professor Tauno Otto tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudist lisas, et korsetilt saadud andmete põhja loodud digitaalne kaksik võimaldab lisaks andmete analüüsile rakendada efektiivselt ka tehisintellekti. «Nii saab ühelt poolt nutikaid meditsiiniabivahendeid kasutada üha rohkem e-tervise süsteemi arendamiseks. Teisalt aga võimaldab see arendada ka nende tootmist – patsiendi digitaalse kaksiku põhjal saab näiteks 3D-printida uue personaalse ravikorseti, arvestades varasemat raviefekti, et vastavalt kas korrigeerivaid jõudusid suurendada või vähendada.»

Korseti digitaalse kaksiku abil saab lapsevanem, raviarst või füsioterapeut oma mobiiltelefonist ülevaate korseti kasutusest. Tehisintellekti abil saavad spetsialistid teha ka soovitusi korseti kandmise, raviharjutuste tegemise kohta, või tellida uus korsett, kui nooruk on kasvanud.

Projektis osalesid ka teadlased Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudist professor Alvo Aabloo juhtimisel ning professor Marten Madissoo Eesti maaülikooli kompuutertomograafia laborist.

Nutika skolioosikorseti projekti eesmärk on välja töötada turvaline inimesekeskne tervisetehnoloogial põhinev platvorm, millega ühendada tulevikus nii erinevaid ortopeedilisi kui tööohutuse abivahendeid. Näiteks on võimalik arendada juurde võimekus tehisintellekti abil ennetada traumade tekkimist töökohtadel, mis oluline just inimestega vahetult kokkupuutuvate koostöörobotite laia leviku tõttu.