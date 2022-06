Ida-Tallinna keskhaigla avab Eesti esimese haiglasisese koepanga

«ITK koepank on loodud just selleks, et koondada hetkel toimivad tegevused nagu silma sarvkesta, amnionimembraani ja luukoe käitlemine Euroopa hea tava nõuetele vastavatesse ruumidesse ja võtta kasutusele paljudes Euroopa riikides toimiv koepanga mudel, kus toimub erinevate kudede käitlemine ühtse kvaliteedisüsteemi järgi,» jätkas Martjak.

Uutes ruumides on Martjaki kinnitusel automatiseeritud kõikide kriitiliste parameetrite jälgimine nagu temperatuur, õhuniiskus, rõhud ja osakesed bioohutuskappides. «Samuti on kõik meie säilitusseadmed sama süsteemi jälgimise all. Antud süsteem teavitab meid viivitamatult, kui mõni kriitiline parameeter on piiridest väljas. Seega saame probleemidele kohe reageerida ja tegeleda.»