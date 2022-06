Toidulisandites sisalduva monakoliini kasutamist piiratakse

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi sõnul on muudatuse eesmärk kaitsta tarbijate tervist. «Müüa võib ainult sellist toitu, mis on ohutu. ELis, sealhulgas Eestis, toimib kõrgetasemeline toiduohutuse tagamise süsteem, mille üks osa on teadusuuringud. Tänu nendele tuvastatakse võimalikke uusi riske inimese tervisele ning tehakse otsuseid inimese tervise kaitseks – nagu näiteks piirnormi kehtestamine monakoliinisisaldusele toidulisandites,» ütles Tammemägi.