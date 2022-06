Faagiravi aitab paljude lootusetute infektsioonijuhtumite korral ellu jääda

Aimee Obidzinski/University of Pittsburgh

Foto: Aimee Obidzinski/University of Pittsburgh

Sellel Pittsburghi ülikooli Graham Hatfulli laboris tehtud pildil näitavad seest heledad ringid, kus viirused-bakteriofaagid on oma töö teinud. Labor pakub neid baktereid tapvaid viiruseid patsientidele, kellel pole muid võimalusi antibakteriaalsete ravimite suhtes resistentsete infektsioonide raviks.

Kui tugeva rakuseinaga bakterid – mükobakterid – kohtuvad nõrgenenud immuunsüsteemiga patsiendiga, siis on see nii patsiendi enda kui arstide jaoks tihti õudusunenägu. Neid surmavaid infektsioone on tihti väga raske või võimatu antibiootikumidega välja ravida.