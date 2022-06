Confido avab Viru Keskuses oma viienda kiirkliiniku

«Confido kiirkliinikud asuvad kaubanduskeskustes, et tuua enimlevinud meditsiiniteenused inimestele nii lähedale kui võimalik ja see töötab hästi, sest kiirkliinikuid külastab sadu inimesi päevas,» selgitas Confido kiirkliinikute juht Martin Talu. Ta sõnul osutati just mullu kiirkliinikutes erinevaid meditsiiniteenuseid rohkem kui 92 000 korral.

«Viru keskus on mitte ainult suure külastajaskonnaga kaubanduskeskus, vaid on hästi kättesaadav nii ühistranspordiga liiklejaile kui kesklinna piirkonnas peatuvatele turistidele,» kinnitas Confido kiirkliinikute arendusjuht Oksana Jalakas, kelle sõnul on uues kliinikus kokku 400 ruutmeetrit pinda, mis tagab patsientidele piisava mugavuse ja privaatsuse .

Kiirkliinikute tavapärased populaarsemad teenused on lisaks arstikonsultatsioonile kõik vajalikud tegevused tervisetõendi väljastamiseks, sünnimärgiuuringud ning gripi- ja puugivaktsiinid. «Kogemus ütleb, et alanud suvehooajal võib üheks kõige nõutumaks teenuseks osutuda hoopis puukide eemaldamine,» rääkis Talu ning lisas, et kaubanduskeskuste kliinikud aitavad vähendada ka erakorralise meditsiini osakondade töökoormust. «Iga päev kaubanduskeskustega samas rütmis töötavad kiirkliinikud on väga mugav viis anda erinevaid analüüse ning saada kiiret tervisenõu ja abi nii kergemate vigastuste kui halva enesetunde korral,» lisas Talu.

Kiirkliinikutesse saavad tasulisele vastuvõtule tulla mistahes perearstinimistusse kuuluvad või üldse ilma perearstita patsiendid. Vastu võetakse nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Kliinikute külastamiseks ei ole aja broneerimine nõutud, kuid eelnev registreerimine tagab vastuvõtu igasuguse ootamiseta.