Liigne fruktoos ja rasv tapavad kõhunäärme rakke ja tekitavad diabeedipandeemiat

Teadusajakirjas Cell Metabolism avaldatud LosAngeleses asuva Terasaki biomeditsiinilise innovatsiooni instituudi teadlaste töö näitab, et fruktoosi- ja rasvarikas toit tekitavad peensooles kohtudes liig palju glütseraati. Iseenesest on glütseraat normaalse ainevahetusprotsessi osaks ja kui seda on parajal määral, toimib peensooles ka normaalne ainevahetus. Glütseraadi liiaga aga peensool enam toime ei tule ning verre jõudnuna hakkab see kahjustama maksa ja kõhunäärme rakke. Sealhulgas saavad pihta ka insuliini tootvad rakud.