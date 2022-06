Raskesti seljatatava vähi uudne ravi annab häid tulemusi

Kõhunäärmevähk on üks raskemini ravitavaid.

BioNTech sai kuulsaks teedrajava Covid-19 vaktsiiniga. Nüüd on Saksa biotehnoloogia ettevõte saavutanud paljulubavaid tulemusi kõhunäärmevähi ravis. Selle raskelt ravitava haiguse võitmine on vähiteadlaste jaoks püha graal ja lahenduseks võivad olla terapeutilised vähivaktsiinid, vahendab Financial Times.