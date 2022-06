Suurbritannia paneb põlema miljardite väärtuses koroonakaitsevahendeid

Mõte maske, kindaid ja muid kaitsevahendeid põletades elektrit toota komisjonile muljet ei avada. Komisjon on asunud hoopis uurima, kuidas sai juhtuda, et valitsus kulutas neli miljardit naela kaitsevahenditele, mis nüüd tuleb ära visata, sest need on defektsed või ei vasta Ühendkuningriigi standarditele.