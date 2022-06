Kas me juba sünnime moraalse kompassiga?

Filosoofid on aastatuhandeid mõtisklenud selle üle, kas inimesed on sündides ehk oma elu alguses olemuselt head. Kuid nüüd on Jaapani teadlased avastanud, et väikesed imikud võivad anda moraalseid hinnanguid ja tegutseda nende järgi, valgustades moraali päritolu.