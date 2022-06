ME SAAME HAKKAMA ⟩ Armastus tööpostil

Romantiliste või ka pelgalt seksisuhete eest töökaaslasega ei hoiatata ilma­asjata. Ükskõik kui meeldivalt selline suhe kahe inimese jaoks kulgeb, on sinna palju murelikke momente sisse kirju­tatud ja eriti keeruline on asi siis, kui tunded peaks tekkima ülemuse ja alluva vahel. Need murekohad on põhjus, miks mõni organisatsioon peab vajalikuks kolleegide suhteid reguleerida – olgu siis ülemuse-alluva suhte sõnaselge keelamisega või nõudega teatada kolleegidevahelisest suhtest personaliosakonda.