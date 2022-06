Terve inimese aju on arvatust kuumem koht

Varem on inimese aju temperatuuri uuringud tuginenud intensiivravis viibivate ajuvigastatud patsientide andmete kogumisele, kus sageli on vaja otsest aju jälgimist. Aju skaneerimise tehnika, mida nimetatakse magnetresonantsspektroskoopiaks (MRS), võimaldab teadlastel mõõta tervete inimestel aju temperatuuri ka mitteinvasiivselt. Seni ei kasutatud MRS-i aga selleks, et uurida, kuidas aju temperatuur päeva jooksul muutub - ega ka selleks, et uurida, kuidas inimese kehakell seda mõjutab.

Cambridge'i meditsiiniuuringute nõukogu (MRC) molekulaarbioloogia laboratooriumi teadlaste juhitud uuringus koostati esimene terve inimese aju temperatuuri 4D kaart. See kaart lükkab ümber mitmed varasemad oletused ja näitab suuri aju temperatuuri kõikumisi olenevalt ajupiirkonnast, vanusest, soost ja kellaajast. Oluline on see, et need leiud seavad kahtluse alla ka laialt levinud arvamuse, et inimese aju ja keha temperatuur on samad.