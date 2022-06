GALERII ⟩ Ida-Tallinna Keskhaigla avas uuenenud erakorralise meditsiini keskuse

ITK juhatuse esimehe Tarmo Bakleri sõnul on tal hea meel, et väärika ajalooga haigla on saanud kaasaegse ja patsientide teenindamiseks paremaid võimalusi pakkuva keskuse: «Erakorralise meditsiiniabi osutamine on oluline teenus ning keskuse remont ja laienemine on tähtis samm arstiabi kättesaadavuse parandamisel Põhja-Eestis.»

Remondiga paranesid tingimused nii töötajatele kui ka patsientidele

«Seniste oludega võrreldes on uus erakorralise meditsiini keskus suurem ja võimaldab vastu võtta rohkem patsiente, mis on esimene oluline samm, et saaksime oma vastuvõtus järjekordi lühendada. Teiseks on pärast renoveerimist ruumide funktsionaalsus oluliselt paremini korraldatud, mis tähendab, et lühenevad ka meie tööprotsessid – saame pakkuda patsientidele, sh silmatraumaga patsientidele, kiiret diagnostikat ja abi ning kogu töökorraldus on hästi läbi mõeldud,» ütleb dr Mand. Märgatavalt on paranenud haigla erakorralise vastuvõtu hädaolukorra võimekus.