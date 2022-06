Sünteetiline saaste tõstab naiste vererõhku

Keskealistel naistel, kelle veres on kõrgem tavaliste sünteetiliste kemikaalide per- ja polüfluoroalküülainete (PFAS) suurem kontsentratsioon, on ka kõrgem risk kõrgvererõhutõve tekkeks. Neid "igavesi kemikaale" leidub vees, pinnases, õhus ja toidus.