Kuidas ennetada melanoomi?

Melanoomi varasel avastamisel on see edukalt ravitav, räägib dermatoveneroloog ja Tartu Ülikooli dermatoveneroloogia doktorant dr Ulvi Loite. Kui aga haigus jääb õigel ajal avastamata ning kasvab kõrgusesse, siis levib ta oluliselt kiiremini. «Mõne millimeetri laiusena võib anda siirdeid teistesse organitesse,» selgitab Loite.

Kui naha melanoomi esinemissagedus kasvab, siis silma sisest melanoomi esineb aastate jooksul sama palju, räägib Ida-Tallinna Keskhaigla silmaarst-resident Delis Linntam. Silma sisene melanoom on vähem uuritud haigus. «Kindel riskifaktor, mis silma melanoomi põhjustada võib on hele nahk ja hele silmavärv,» märgib Linntam. Suurenenud risk on peamiselt seotud geenidega, mis haiguse teket soodustavad.

Solaarium ei ole naha tervisele kasulik

Melanoomi peamine tekkepõhjustaja on UV-kiirgus ja 86 protsenti haigestumistest on põhjustatud just UV-kiirgusest.

Enamus inimestele meeldib olla jumekas ja seetõttu käiakse solaariumis. Loite hoiatab, et solaariumid teevad nahale rohkem kahju kui kasu. «Kui tihti minnakse solaariumisse eesmärgiga saada D-vitamiini, siis tegelikkuses on see ohtlik. Paar korda solaariumis käimine tõstab mitu korda hilisemas elus melanoomi haigestumise riski. Sama on ka päikesepõletusega, need kes teevad aiatöid või sporti õues päikese käes saavad samamoodi UV-kiirgust.» Nii melanoomi kui ka nahavähi vältimiseks tasuks solaariumis päevitamised ära jätta.