Uus ravim võimaldab tulevikus loodetavasti ravida agressiivset rinnavähki edukamalt

Kokkuvõttes võis töö tulemusel järeldada, et OximUNO vähendab nii kasvajat rinnakoes, pikendab eluiga kui ka suudab vähendada kopsusiirdeid. «Viimane punkt on väga oluline, kuna siirded teevad vähiravi keeruliseks. Kui vähk on levinud kehas eri kohtadesse, on ravivõimalused veelgi piiratumad,» lisas Lepland.

Seega näitasid Leplandi sõnul katsed, et OximUNO on ohutu ja tõhus, sest see võtab sihikule ainult halvad kasvajaga seotud makrofaagid. Samuti leiti, et see ei ohusta teisi organismi rakke. Kasvajatega seotud makrofaagidele vähiravis on keskendunud palju ettevõtteid ja kliinilisi uuringuid. Praegu tehakse tööd ka selle nimel, et kombineerida kasvajaga seotud makrofaagide ravi teiste ravimeetoditega.

Anni Lepland tõdes, et avastusest kliiniliste katseteni läheb 10–15 aastat. «Kuigi me näitasime, et OximUNO mõjutab kasvaja arengut, ei ravinud me hiiri terveks. Enne inimuuringute juurde liikumist peaksid meil olema kindlamad tulemused. See, kas ravim võetakse kunagi päriselt kasvaja ravis kasutusele, sõltub sellest, kas see toimib uuringute põhjal ka inimeste peal või mitte.»