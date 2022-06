Vähiravifondi abi vajavate inimeste arv kahekordistus

«Me ei ole sellist abivajaduse buumi näinud kunagi varem: taotlusi tuleb suurel hulgal, mõni päev mitu tükki korraga,» ütles Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu. «Eesti inimesed igatsevad elada. Elu pikendav, parimal juhul koguni tervistav ravi on olemas, kuid see ei ole kättesaadav. Oleme seni suutnud lahkete annetajate toel kõiki inimesi aidata, suur tänu teile selle eest, kuid meie reservid on otsakorral,» tõdes Tänavsuu.