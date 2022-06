Hambaarst selgitab: milliseid suutervise probleeme toob kaasa suitsetamine?

Suuvähk, suulimaskestade muutused, igemehaigused ja kaaries – need on Unimed Kaarli hambakliiniku hambaarst dr Katrin Talvoja sõnul suuõõnehaigused, mille tekkeriski suitsetamine otseselt suurendab. Arsti sõnul ei ole vahet, kas tubakat suitsetatakse või näritakse, sest mõlemal juhul tekitab see suus kahjustusi.

Suitsetamine kahjustab igemete verevarustust, mille tulemusena hävinevad tugikoed ja hambad võivad hakata liikuma. Kuna suitsetamise tõttu on pärsitud organismi kaitserefleksid ja verejooks igemetest sageli väike, siis võivad esimesed haigusnähud jääda märkamata. Suitsetamise mõju on parodontiidi ehk igemepõletiku arenemisel on dr Talvoja sõnul isegi suurem, kui kehval suuhügieenil.

Hambaravis kuulub suitsetaja riskigruppi

Kiiresti tekkiv hambakivi ja -katt on suitsetamisega kaasnev probleem ning seda eriti siis, kui suitsetaja ei tarbi piisavalt vett. Vähese vee tarbimise tagajärjel tekib suus liiga vähe baktereid ja kahjulikke aineid eemaldavat sülge ning hambakivi tekib kiiremini. «Hammaste värv muutub tubakat tarvitades kollasemaks, sest tubakatoodetes sisalduvad mürgised ained ladestuvad hammaste pinnale,» sõnab dr Talvoja.

Hambaravis loetakse suitsetajaid riskigrupiks, sest kirurgiliste protseduuride puhul paranevad suitsetajatel haavad tihti kauem ja implantaatide kandjatel võib tekkida sagedamini põletikke. Lisaks on väga sagedased probleemid hambakivi tekkimisega. Dr Talvoja lisab, et suitsetajal kulub sageli suutervise korrashoidmiseks enamasti rohkem aega ja raha.

Huuletubakas on vähemalt sama kahjulik kui suitsetamine