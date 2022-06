Just seda kehaosa unustavad inimesed päikese eest kõige rohkem kaitsta

Suvine supertoode tõstab naha kaitsevõimet UV-kiirguse vastu

Üks viimase aja supertooteid on Talbre sõnul C-vitamiini seerum. «C-vitamiin on üks tõhusamaid toimeaineid, mis turgutab nahka, on põletikuvastane, taastab vabade radikaalide poolt tekitatud kahjustusi ja on kollageeni- ja elastiinikiudude sünteesi põhifaktoriks,» rääkis ta. Samuti tõstab C-vitamiin naha kaitsevõimet UV-kiirguse vastu.

«Ja mis väga oluline: C-vitamiin on abiks ka pigmendilaikude ja kuperoosse naha korral, kuna omab pleegitavat toimet ja tugevdab kapillaare. Seerumi kontsentratsioon peab suvel olema madalam, omalt poolt soovitan C-vitamiini kasutada pigem õhtuti. Kui soov on kasutada seda päevasel ajal, siis päikesekaitsekreemi ei tohi unustada!» toonitas Talbre.

Millise kaitsefaktoriga päikesekaitsekreem valida?

Kosmeetikakonsultant rõhutab, et päikesekaitsekreemi kasutamine peab kindlasti kuuluma igapäevase nahahoolduse hulka. «See on tähtsaim asi, kui tahta säilitada laikudevaba nahk ka kõrgemas eas,» lisas ta.

Kindlasti tuleks kreemi puhul veenduda, et see kaitseks nii UVA kui UVB kiirte vastu. «Väga tähtis on meeles pidada, et kreemi tuleb uuendada iga 1,5 tunni järel! See on tõesti väga tähtis, kuna fotovananemise, pigmendilaikude, naha kuivuse ja kapillaaride lõhenemise eest ei ole kellegi näonahk kindlustatud,» rõhutas konsultant.