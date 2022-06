Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetab üle 260 tervishoiutöötaja

Ligi kolmandik Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajatest ehk 70 lõpetajat saavad õe diplomi. «Meie õe õppekava lõpetajad on üha suurema väärtusega eelkõige meie oma riigis. 70 uut õde on saanud erilise ettevalmistuse, sest nende õppimise aega ilmestas paralleelselt erakorralisus praktikabaasides ja nende töökohtades, mis omakorda andis juurde uue ning seninägematu kogemuse nende tulevaseks tööks,» märkis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli juhataja Kristi Puusepp.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul on hea meel tõdeda, et kõrgkool saab järjepidevalt panustada Eesti tervishoiusüsteemi toimimisse. «Pandeemia aeg on näidanud, et tervishoiutöötajaid on Eestis liiga vähe. Tänases Eestis on oluline iga Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetaja. Eesti elanikkond vananeb ja tervishoiuteenuste vajadus kasvab. Enamik meie lõpetajaid juba töötab ning kõrgkool soovib oma vilistlastele tuult tiibadesse ja pehmet maandumist valitud erialal,» ütles rektor Ülle Ernits.