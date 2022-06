Neeruvähi päeval on fookuses arsti ja patsiendi suhtlus

Vähiravifond Kingitud Elu jagatud statistikast ilmneb, et enamasti on neeruvähk vanemaealiste inimeste haigus ning alla 45-aastaste seas esineb seda harvem. Meestel on risk haigestuda umbes 1,5 suurem kui naistel.

«Meie fond toetab neeruvähiravi patsientide, kelle ravi ei ole riigipoolselt rahastatud ja kelle jaoks on see antud hetkel ainuke ravivõimalus, mitte lisaravi. Neeruvähi patsiente toetame vähemalt viie erineva ravimiga. See näitab, et tegelikult on neeruvähi puhul üsna palju ravivalikuid, mida Eesti Haigekassa ei rahasta,» ütles Kingitud Elu tegevjuht Katrin Kuusemäe.