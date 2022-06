Riisalo: pikaajalise hoolduse probleemid vajavad lahendusi

Sotsiaalkaitseministri sõnul on terve Euroopa otsimas viise lahendamaks eesseisvaid probleeme seoses elanikkonna vananemise ning võimaliku hoolduskoormuse suurenemisega. Ühe probleemkohana tõi Riisalo välja, et pikaajalise hoolduse, eriti asendushoolduse eest tasumine on inimestele ja nende peredele kulukas ning võib viia madalama sissetulekuga inimesed vaesusriski. «Vaja on teha muudatusi rahastamismudelites, et vähendada inimese oma panust ja kaasata probleemi lahendamisse riiklikke vahendeid,» ütles minister.