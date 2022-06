Regionaalhaigla kutsub osalema suvekampaanias «Rattaga tööle!»

Regionaalhaigla kardioloog dr Martin Serg käib ise jalgrattaga tööl iga päev ja kutsub endast eeskuju võtma kõiki inimesi. «Teen seda seepärast, et see on kasulik mitte ainult minu südamele vaid kogu tervisele – vähendab diabeediriski, vähiriski. Lisaks on see keskkonnasäästlik tegevus ning arvestades kõrget kütusehinda, on see ka rahaline sääst. Saan öelda, et rattaga tööl käimine on tõeline emotsionaalne nauding!» selgitas dr Serg.