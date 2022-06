Leiti bakteriliigid, mis on seotud agressiivse eesnäärmevähiga

Uus uuring on tuvastanud viis bakteritüüpi, mis on seotud agressiivse eesnäärmevähiga. Praegu on veel ebaselge, kas bakterliigid põhjustavad otseselt vähki, kuid teadlased on kindlad, et suudavad nende bakterite olemasolu abil töötada välja uusi teste agressiivse eesnäärmevähi tuvastamiseks, kirjutab New Atlas.