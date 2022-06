Teadlased avastasid, mis vanaks ja haigeks teeb

T-rakud – immuunsuse kriitiline komponent – ​​valmivad tüümuses, mida nimetatakse harknäärmeks ja mis asub vahetult südame kohal. Inimeste vananedes harknäärme kude kahaneb ja asendub rasvkoega, mille tulemusena väheneb immuunrakkude tootmine. Varasemad uuringud näitavad, et seda protsessi kiirendavad elustiilitegurid, nagu kehv toitumine ja vähene kehaline aktiivsus, mis on mõlemad seotud sotsiaalse stressiga.

«Selles uuringus, pärast statistilist kontrolli kehva toitumise ja vähese kehalise koormuse osas, ei olnud seos stressi ja kiirenenud immuunsuse vananemise vahel nii tugev,» ütles Klopack. «See tähendab, et inimestel, kes kogevad rohkem stressi, on tavaliselt kehvemad toitumis- ja treeningharjumused, mis osaliselt selgitab, miks neil on immuunsüsteemi vananemine kiirem.»