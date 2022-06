Milliste haigustega tuleks võidelda kui elaksid keskaegses linnas?

Peamiselt Inglismaal levinud higistamishaigus esines 1485. aastast kuni 16. sajandi lõpuni. Ainuüksi 1485. aastal võttis higistamishaigus Londonis elu 15 000 inimeselt. Pärast haiguse esialgset rünnakut kadus see kuni 1508. aastani ja ilmnes uuesti 1517. aastal. Higistamishaigus levis Mandri-Euroopasse ja tabas 1520. aastatel Flandriat, Saksamaad, Rootsit ja mitmeid teisi piirkondi.

Higitõbi tabas enim kõrgklassi ja võis mõne tunniga lõpetada täiskasvanud inimese elu. Teadlased on väitnud, et higistamishaiguse põhjustas tüüfus, gripp, botulism või hantaviirus, kuid lõplikku haiguse allikat pole leitud.

Keskajal «valgeks katkuks» nimetatud tuberkuloosi sümptomiteks oli palavik, püsiv köha ja suurenenud lümfisõlmed. Usuti, et tuberkuloos on väga nakkav, kuid see kimbutas enamasti vaeseid linnaelanikke, kes elasid ebasoodsates hügieenitingimustes.