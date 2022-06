ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kuidas suveüksilduse lõksust välja pääseda

Ometi ei kõla see kõigi jaoks mõnusalt. Mõnele võib kogu see suur seltskondliku suhtlemise rõhutamine olla kui haavale soola raputamine – siis, kui endal pole kuskile lustima minna. Ei, asi pole selles, et elataks kuskil inimtühjas Eestimaa võpsikus, kus kedagi ei ole ja midagi ei toimu. Asi on üksildustundes. Füüsiline üksindus on kõigest fakt (ma olen üksi, teisi inimesi ümber ei paista), psühholoogiline üksioleku tunne – üksildus – on aga vahel väga raske kanda. Eriti raske on siis, kui kõik ümberringi aina midagi koos ette võtavad.