WHO kaotas ahvirõugete puhul endeemiliste riikide eristuse

«Me eemaldame vahetegemise endeemiliste ja mitteendeemiliste riikide vahel, raporteerides riike koos, kus võimalik, et peegeldada ühendatud vastust, mis on vajalik,» märkis WHO oma 17. juuni ülevaates pandeemiaolukorra kohta, mis avaldati laupäeval.

WHO hinnangul on ahvirõugete tegelike juhtumite hulk märksa kõrgem.

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuste (USCDCP) esindajad on samas juhtinud tähelepanu asjaolule, et praegused juhtumid ei pruugi mitte alati näidata gripile iseloomulikke sümptomeid ning ka löövet esineb mõnikord vaid teatud kehaosa piires.

«Ahvirõugete puhang on ebatavaline ja murettekitav. Sellepärast olen ma otsustanud kutsuda rahvusvaheliste tervishoiuregulatsioonide alusel järgmiseks nädalaks kokku kriisikomisjoni, et hinnata, kas see puhang on rahvusvaheliselt murettekitav tervishoiualane hädaolukord,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus teisipäeval ajakirjanikele.