USA-s alustatakse väikelaste vaktsineerimist koroona vastu

Vaktsiinid vajasid heakskiitu ka USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuselt (CDC) ning see saadi laupäeval.

«Me teame, et miljonid lapsevanemad ja hooldajad soovivad lasta oma väikseid lapsi vaktsineerida ja tänase otsusega nad saavad seda teha,» ütles CDC direktor Rochelle Walensky laupäeval avalduses.

Biden lubas, et vanemad saavad alates järgmisest nädalast alustada oma laste registreerimist vaktsineerimisele haiglates, kliinikutes, apteekides ja arstikeskustes.

Laupäevases avalduses nimetas ta vaktsiine «turvalisteks ja äärmiselt tõhusateks» ning lisas, et «vanematele üle kogu riigi on see kergenduse ja pidupäev».