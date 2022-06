Euroopa ravimiamet alustab Covid-19 vaktsiini hindamisprotseduuri

Kohandatud vaktsiini kohta ei ole praegu veel teada, kas see on võimeline kaitset pakkuma ühe või mitme SARS-CoV-2 tüve ning nende alamvariantide vastu. Esialgu keskendub EMA andmetele, mis on seotud omikrontüve ning selle alamvariantidega.

EMA annab teada kiirendatud hindamisprotseduuri tulemustest ning ametliku müügiloa taotluse esitamisest.SARS-CoV-2 viiruse välispinnal asuvad nn ogavalgu molekulid, mis aitavad viirusel peremeesrakkudesse siseneda. See on Covid-19 haiguse vallandumise eeltingimus. Comirnaty vaktsiin sisaldab ogavalgu geneetilist infot (mRNA), mis on pakitud lipiide (rasva) sisaldavasse mikroskoopilisse osakesse. Lipiidsete osakeste ülesanne on kaitsta mRNA-d lagundamise eest ja hõlbustada mRNA rakku sisenemist. Kui inimene saab vaktsiini, hakkavad rakud mRNA-s oleva info põhjal viiruse ogavalku tootma. Inimese organismi jaoks on see valk võõras ja seetõttu algatab immuunvastuse – viirusspetsiifiliste antikehade ja immuunrakkude T-lümfotsüütide tekke. Kui inimene puutub hiljem päris viirusega kokku, tunneb immuunsüsteem viiruse ära ja suudab sellega võidelda. Vaktsiinis sisalduv mRNA lagundatakse pärast vaktsineerimist lühikese aja jooksul ning see ei jää inimese kehasse püsima.