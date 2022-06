19 perearsti saavad pooleks aastaks enda kõrvale mentori

Mentorlusprogramm käivitub tänavu teist aastat. Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna peaspetsialist Mari Kalbin sõnas, et programm on vajalik, kuna esmatasand on tihti seotud erinevate kriiside lahendamistega ning see tähendab omakorda, et igapäevatöös tekib palju pingelisi olukordi. Nende lahendamisel võib aga just kõrvalpilgust suur abi olla. «Eelmise aasta programm võeti niivõrd hästi vastu, et tundsime vajadust sellega jätkata. Nägime, et programmist oli abi nii mentoritele kui ka nende paarilistele. Perearstide läbipõlemist tuleb vältida iga hinna eest ning võidavad sellest lõpuks kõik, patsientideni välja,» märkis Kalbin.