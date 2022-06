Apteeker annab nõu: kuidas saada lahti tüütust konnasilmast või soolatüükast

Konnasilma puhul on tegemist naha sarvkihi paksendiga, mis tekib paikset verevarustust halvendava ja sarvestumist soodustava surve või hõõrdumise tagajärjel. Jalgadel põhjustab konnasilmi kõige sagedamini kas ebasobiv, kitsas või hõõruv jalats. Soodustavateks teguriteks on ka jalgade liighigistamine, lampjalgsus ja muud pöia kuju muutused.

Virge Sokk rõhutab, et soolatüügas on tüütu oma nakkuslikkuse poolest. See on nimelt viirus - täpsemalt inimese papilloomviiruse põhjustatud healoomuline moodustis. Haigust esineb kõikides vanusegruppides, kuid enim on see levinud 10-16-aastasel kooliealistel lastel.