Rootsi hiirtel avastati uus koroonaviirus

«Koronaviirused on enne pandeemiat olnud tõsiselt alauuritud. Pole üllatav leida uusi koroonaviirusi teiste liikide hulgast. Kuigi peaksime koroonaviiruste kohta rohkem uurima, pole meil põhjust muretsemiseks. Erinevatelt liikidelt on veel avastada tuhandeid uusi koroonaviirusi ja need on seal olnud sadu või tuhandeid aastaid,» sõnas viroloogiaprofessor Dong-Yan Jin Hongkongi ülikoolist.

Uuring ilmus ajakirjas MDPI.