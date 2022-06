Eestis on kiire diagnostika ja abi ummistunud veresoone läbilaskvuse taastamiseks kas medikamentide või operatsiooni teel arsti sõnul suurepärasel tasemel. «See, mis peaks [diagnoosile] järgnema ja lõpliku raviefekti kinnistama – taastusravi –, ei ole sugugi alati iseenesestmõistetav ja kättesaadav,» tõdes Lukmann, kes on ka Tartu Ülikooli noorte meedikute füsiaatria ja taastusravi residentuuri üldjuhendaja. Seetõttu otsustati Lukmanni sõnul korraldada eelmisel nädalal toimunud rahvusvaheline konverents «Vaskulaarne taastusravi – teekond põhjustest tulemusteni», mis tõstis just selle suure haigete grupi akuutperioodijärgse käsitluse sõlmküsimused ja olulisuse.