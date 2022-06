Covid-19 toob nädal pärast tervenemist paljudele üllatava probleemi

Lihasevalu on kirjeldatud keskmiselt 44 protsendil Covid-19 patsientidest ja liigesevalu ligi 15 protsendil.

Avaldatud haigusjuhtudes on näha üsna sarnast Covid-19 järgse reaktiivse artriidi mustrit – keskmiselt üks nädal pärast Covid-19 sümptomite lahenemist tekib alajäseme liiges(t)es (põlv, hüppeliiges, labajalaliigesed), harvem randmes või õlas liigesepõletik ja veres CRV tõus. Tavaliselt on tegemist keskealise või vanema meessoost patsiendiga.

Autoimmuunhaiguste täpne tekkimise põhjus on teadmata, küll aga on leitud, et pärilike ja keskkondlike faktorite koosmõjul kujuneb immuunsüsteemi funktsiooni häire.