Akne vastu aitab mitu looduslikku vahendit

American Academy of Dermatology Association soovitab mitut aknesõbralikku nahahooldusharjumust:

Pese nägu kaks korda päevas. Näo pesemine on eriti oluline pärast hingistamist. Väldi nahka ärritavaid vahendeid nagu pesulapp või käsn. Kõige mugavam on nägu pesta sõrmedega masseerida. Kindlasti tuleb enne käed pesta. Väldi tugevatoimelisi tooteid, mis võivad kaasa tuua naha kuivuse või ärrituse. Loputa nägu leige veega. Tekkinud punne ja vistrikke ei tohiks pidevalt pigistada. Kasulikum on hoida käed näost eemal, et vältida ärrituse teket. Liigne pigistamine võib süvendada põletikku. Nahakahjustuste ennetamiseks väldi solaariumeid ja pikalt päikese käes viibimist. Lisaks muudavad aknele mõeldud ravimid naha UV-kiirguse suhtes tundlikumaks. Dermatoloogi juures kontrollis võiks käia regulaarselt. Arvatakse, et stressi vähendamine võib ära hoida akne hullemaks muutumist.

Madala glükeemilise sisaldusega dieet võib aidata parandada nahka, sest sisaldab rohkelt värskeid puu- ja köögivilju ning kaunvilju. Seda tüüpi dieedid hoiavad ära kahe akne põhjustaja: põletiku ja rasuerituse suurenemise. Lisaks on väidetud, et madala glükeemilise tasemega tarbimine koos probiootikumiderikka dieediga on kasulik lööbe ennetamisel.

Kuidas aknet ravida?

Akne puhul on kasulik tarvitada A-, C-, D-, E- ja B-vitamiine. Samuti tasub teada, et lehmapiima vältimine võib aidata lööbeid vältida.