Mis paneb veresooned kasvama?

Potente ja tema rahvusvaheline meeskond on nüüdseks teinud olulisi edusamme: ajakirjas Nature Metabolism kirjutavad teadlased, et kaks valku nimega YAP ja TAZ mängivad olulist rolli veresoonte kasvu võimaldamisel isegi keerulistes ainevahetuslikes tingimustes. Valgud on osa Hippo signaalirajast, mis reguleerib elundite kasvu ja suurust peaaegu kõigis elusolendites. «Kui need kaks molekuli on aktiivsed veresoonte siseseina ehk endoteeli rakkudes, loevad nad geene, mis põhjustavad teatud pinnatransporterite kasvu,» ütleb Potente. «Need võimaldavad veresoonte rakkudel tarbida rohkem toitaineid, mis on olulised kasvu ja rakkude jagunemise jaoks.» YAP ja TAZ, mis mõlemad toimivad sarnaselt, toimivad seetõttu omamoodi kasvule ukseavajatena.